DBA! • The Family Reunion • Swear Jar SUPERSONIC Paris

DBA! (22h30)

(Alt indie – Liverpool, UK)

Issu de la scène musicale underground de Merseyside, DBA! a vu le jour dans un studio d’enregistrement DIY niché dans le sous-sol d’une boîte de nuit de Liverpool. Au cours des 18 derniers mois, le groupe est devenu l’un des acteurs majeurs de la scène indie de la ville, et son succès ne cesse de croître. Fortement influencé par des groupes tels que Eels, Pavement, The Breeders, Elastica et Beck, le groupe a depuis acquis une large reconnaissance après la sortie de son premier EP « skip! Worried » l’année dernière, qui lui a valu les éloges d’Iggy Pop, Huw Stephens, Craig Charles, Abbie McCarthy et Emily Pilbeam, figures de proue de BBC 6 Music.

Les 3 influences : Black Lips, The Velvet Underground, Pavement

https://open.spotify.com/…/artist/63sv2157LiQM4j3aTSkayw

THE FAMILY REUNION (21h30)

(Psych rock – Paris, FR)

Formé en 2023, après la séparation de Tunnel, David et Guillaume s’entourent de Mark (batteur et songwriter américain) et de Félix, bassiste, ils enregistrent leurs premiers morceaux au studio Coysevox qui sortiront cette année.

Les 3 influences : Tame Impala, Syd Barret, The Beatles

https://on.soundcloud.com/PMxo6UGtdu8QKTbF8

SWEAR JAR (20h30)

(Folk pop – Paris, FR)

Swear jar est un groupe Indie pop qui puise son inspiration dans la scène alternative des années 70.

Avec leur premier album « How Does It Feel When You Look Up? » (2024), le duo mélange mélodies rêveuses et énergie sincère, nourri par des influences aussi variées que le Velvet Underground, Frankie Cosmos et les Moldy Peaches.

Les 3 influences : Moldy peaches, Frankie Cosmos, Mac Demarco

https://swearjarmusic.bandcamp.com/

https://youtube.com/@swearjar77?si=vcbSSMuAIsLQS_dI

———————————

Samedi 28 Mars 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Si vous êtes fan de… Pixies, Black Lips & Elastica.

Le samedi 28 mars 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-28T20:00:00+01:00

fin : 2026-03-29T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-28T19:00:00+02:00_2026-03-28T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/5DVvjInsI https://fb.me/e/5DVvjInsI



Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire

