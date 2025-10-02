DCF Awards Salle Artymès Mesquer

DCF Awards Salle Artymès Mesquer jeudi 2 octobre 2025.

DCF Awards

Salle Artymès Rue des Sports Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : 2025-10-02

Début : 2025-10-02 18:30:00

fin : 2025-10-02 21:30:00

Date(s) :

2025-10-02

Préparez-vous pour une soirée de célébration des entreprises les plus performantes de notre territoire.

Venez écouter leur présentation puis leur pitch ! Participez au vote pour le ou la meilleur(e) !

Cette belle soirée sera clôturée par une rencontre du réseau DCF, des partenaires et un cocktail !

Inscription en ligne sur le site Les DCF Awards sont de retour ! Billets, Le jeu 2 oct. 2025 à 18:30 | Eventbrite

Contact saint-nazaire@reseau-dcf.fr .

Salle Artymès Rue des Sports Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr

