DCF Awards Salle Artymès Mesquer jeudi 2 octobre 2025.
Salle Artymès Rue des Sports Mesquer Loire-Atlantique
Début : 2025-10-02 18:30:00
fin : 2025-10-02 21:30:00
2025-10-02
Préparez-vous pour une soirée de célébration des entreprises les plus performantes de notre territoire.
Venez écouter leur présentation puis leur pitch ! Participez au vote pour le ou la meilleur(e) !
Cette belle soirée sera clôturée par une rencontre du réseau DCF, des partenaires et un cocktail !
Inscription en ligne sur le site Les DCF Awards sont de retour ! Billets, Le jeu 2 oct. 2025 à 18:30 | Eventbrite
Contact saint-nazaire@reseau-dcf.fr .
Salle Artymès Rue des Sports Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr
