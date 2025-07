D’Cibels en concert au Cocorrico Cocorrico Arles

D’Cibels en concert au Cocorrico Cocorrico Arles vendredi 4 juillet 2025.

Vendredi 4 juillet 2025 à partir de 19h. Cocorrico 33, rue Porte de Laure Arles Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-07-04 19:00:00

2025-07-04

Assistez à une soirée pop/rock variété avec le groupe D’Cibels en concert au Cocorrico !

Venez profiter d’un concert dynamique dans ce lieu chaleureux où vous pourrez aussi déguster une cuisine maison savoureuse pour une soirée réussie. .

Cocorrico 33, rue Porte de Laure Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 80 96 13 75

English :

Enjoy an evening of pop/rock variety with the band D’Cibels in concert at Le Cocorrico!

German :

Erleben Sie einen abwechslungsreichen Pop/Rock-Abend mit der Band D’Cibels, die im Cocorrico auftritt!

Italiano :

Godetevi una serata di varietà pop/rock con il gruppo D’Cibels in concerto al Cocorrico!

Espanol :

¡Disfruta de una velada de pop/rock variado con el grupo D’Cibels en concierto en Le Cocorrico!

