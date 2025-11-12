D’clic Makey Makey Médiathèque Samuel Beckett Guérande

D’clic Makey Makey Médiathèque Samuel Beckett Guérande mercredi 12 novembre 2025.

D’clic Makey Makey

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 15:00:00

fin : 2025-11-12 16:30:00

Date(s) :

2025-11-12

Venez jouer avec des outils de création 2.0.

Thème Makey makey.

Et si vous contrôliez un jeu vidéo avec des bananes ? Venez assembler votre propre manette fantaisiste à l’aide d’un circuit Makey Makey, fait de tout et de rien.

Salle multimédia (2ème étage).

A partir de 9 ans. .

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement D’clic Makey Makey Guérande a été mis à jour le 2025-10-22 par ADT44