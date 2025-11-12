D’clic Makey Makey Médiathèque Samuel Beckett Guérande
D’clic Makey Makey Médiathèque Samuel Beckett Guérande mercredi 12 novembre 2025.
D’clic Makey Makey
Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
Début : 2025-11-12 15:00:00
fin : 2025-11-12 16:30:00
2025-11-12
Venez jouer avec des outils de création 2.0.
Thème Makey makey.
Et si vous contrôliez un jeu vidéo avec des bananes ? Venez assembler votre propre manette fantaisiste à l’aide d’un circuit Makey Makey, fait de tout et de rien.
Salle multimédia (2ème étage).
A partir de 9 ans. .
Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr
