D'clic Photo-montage Médiathèque Samuel Beckett Guérande mercredi 4 février 2026.
Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
Début : 2026-02-04 15:00:00
fin : 2026-02-04 16:30:00
2026-02-04
Venez détourner les classiques de la peinture et vous incruster dans des tableaux célèbres à l’aide d’un logiciel de retouche photo !
Toute l’année, la médiathèque propose des ateliers numérique D’clic pour découvrir, manipuler, jouer avec des outils de création 2.0.
Salle multimédia (2ème étage).
Dès 9 ans. .
