D’clic Photo-montage Médiathèque Samuel Beckett Guérande

D’clic Photo-montage

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 15:00:00

fin : 2026-02-04 16:30:00

Date(s) :

2026-02-04

Venez détourner les classiques de la peinture et vous incruster dans des tableaux célèbres à l’aide d’un logiciel de retouche photo !

Toute l’année, la médiathèque propose des ateliers numérique D’clic pour découvrir, manipuler, jouer avec des outils de création 2.0.

Salle multimédia (2ème étage).

Dès 9 ans. .

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement D’clic Photo-montage Guérande a été mis à jour le 2026-01-20 par ADT44