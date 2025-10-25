Dda Velkcacem en concert au 15ème Art, SAM 25/10 (Marseille): chansons kabyle Le 15ème Art Marseille 15e Arrondissement

Dda Velkcacem en concert au 15ème Art, SAM 25/10 (Marseille): chansons kabyle

Samedi 25 octobre 2025 jusqu’à 22h45. Le 15ème Art 178 avenue de Saint-Louis Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 15 EUR

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25 22:45:00

2025-10-25

Soirée chanson kabyle

Dda Velkacem, (Belkacem Ferrouk), au chant et à la guitare , interprétera des œuvres de l’immense répertoire de la chanson kabyle, en toute intimité, puisqu’il proposera une version acoustique minimaliste ! .

Le 15ème Art 178 avenue de Saint-Louis Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 95 51 04 72 sud.culture@gmail.com

English :

Kabyle song evening

German :

Abend mit kabylischem Lied

Italiano :

Una serata di canto cabilo

Espanol :

Noche de canto cabila

