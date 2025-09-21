De 1947 à 1953, la renaissance du quartier Gambetta Groupe scolaire Jean Jaurès Saint-Nazaire

De 1947 à 1953, la renaissance du quartier Gambetta Groupe scolaire Jean Jaurès Saint-Nazaire dimanche 21 septembre 2025.

Gratuit. Réservation conseillée (lien à partir de septembre).. Se présenter 10 minutes avant le départ devant l’école Jean Jaurès.

Cette visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, explorez le quartier Gambetta et découvrez les grands projets urbains qui l’ont transformé durant la Reconstruction. La ville débute alors sa métamorphose, à l’image de la société.

Des constructions d’urgence, les maisons d’État, sortent de terre, suivies des premiers HLM. Les écoliers de Jean Jaurès croisent les ouvriers en route pour les bains-douches. Ils se retrouveront peut-être dans la nouvelle salle des fêtes de la Mutualité, aujourd’hui disparue…

Photographe Henri Demur. Collection SNAT-Ecomusée