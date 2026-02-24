De Ba Chúc à Anlong Veng, la tragédie du Cambodge à travers les lieux – Conférence par Louis RAYMOND Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-10 14:30 – 16:00

Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

Ba Chuc est un village vietnamien, frontalier du Cambodge, où plus de 3000 personnes furent massacrées par les Khmers rouges en 1978. A l’autre bout du pays, à la frontière avec la Thaïlande, Anlong Veng a été le dernier bastion des Khmers rouges, où Pol Pot est mort en 1998.A travers l’étude de plusieurs lieux au Cambodge, cette conférence essaiera de territorialiser la tragédie khmère rouge, des débuts de la guerre civile en 1970 à la fin du 20ème siècle. L’objectif est à la fois de faire comprendre la guerre civile, le génocide et la Troisième guerre d’Indochine, et de montrer comment ces événements ont durablement marqué un pays qui commence aujourd’hui à peine à se relever de son histoire tragique. Journaliste spécialisé sur l’Asie du sud-est, Louis Raymond est aujourd’hui reporter Asie-Pacifique pour Intelligence Online, publication professionnelle sur les enjeux de défense, de renseignement et les affaires stratégiques internationales. Il contribue ponctuellement à d’autres journaux et revues, comme Le Monde diplomatique, Nikkei Asia, Mekong Review. Diplômé en études asiatiques de l’Ecole normale supérieure de Lyon, il a vécu plus de quatre ans au Viêt Nam et séjourne très régulièrement en Asie. Il est en outre l’auteur d’un roman, Rencontre suivie d’une vente/dédicace de l’ouvrage Loin du Mékong de Louis Raymond, paru aux éditions Calmann-Lévy en janvier 2026.En partenariat avec la Librairie Coiffard

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000

