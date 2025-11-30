De Bach à Penderecki par de jeunes talents, violon et altos Musée des Beaux-Arts de Chartres, 29 cloître Notre-Dame, 28000 Chartes Chartres Dimanche 30 novembre, 16h30 17 €, 12 € pour les adhérents, gratuit pour les moins de vingt-cinq ans

Deux jeunes musiciens à l’aube d’une carrière déjà bien commencée qui vous proposent trois siècles de musique en vibration.

Guillaume Flores : alto

Paul Wiener : violon et alto

Duos pour deux altos, duos pour violon et alto, solo pour violon et solo pour alto de :

Johann Sebastian Bach, Heinrich Ignaz Biber, Wolfgang Amadeus Mozart, George Benjamin, Frank Bridge, Krzysztof Penderecki et Gart Knox.

29 cloître Notre-Dame 28000 Chartres Eure-et-Loir