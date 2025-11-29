De Bach à Prokofiev par de (très) jeunes talents, piano et violoncelle Théâtre Dreux Samedi 29 novembre, 20h30 17 €, 12 € pour les adhérents, gratuit pour les moins de vingt-cinq ans.

Deux très jeunes talents, promis à une belle carrière au vu de leur impressionnante maturité musicale et de leur passion communicative.

Pour ce premier concert en deux parties, Angelina Natal (18 ans), pianiste, et Miho Pascal (15 ans), violoncelliste, vous proposeront des compositions de Bach, Beethoven, Schumann, pour l’un, Beethoven, Scriabine, Prokofiev, pour l’autre.

Venez, vous serez sans aucun doute impressionnés, charmés et émus par la musicalité de ces jeunes interprètes à l’avenir si prometteur !

Théâtre Place Mésirard Centre-Ville Dreux 28100 Eure-et-Loir