De Bach aux Balkans Notre Dame d’Espérance Paris
De Bach aux Balkans Notre Dame d’Espérance Paris dimanche 12 avril 2026.
Les Baroqueurs du XVIII siècle jouent pour nous Jean-Chrétien Bach, Quintet Opus 11 n°1; Telemann, Concerto en mi mineur; Jean-Sébastien Bach, Double concerto; Jan Rokyta, Balkanology; Jean-Sébastien Bach, Passacaille; Carl Philipp Emanuel Bach, Trio Sonata; Musique Klezmer, Freylekh & Khosidl; Mozart, Symphonie n°41 « Jupiter ».
Un concert gratuit pour découvrir la musique baroque du XVIIIe siècle, grâce aux talents de Sylvie Lannoy, Virginie Massuet, Christine Pinel, Diane Roussignol, Jérémy Gerszanowilsz.
Le dimanche 12 avril 2026
de 17h00 à 18h15
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles, ouverture des portes à 16h 30.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-12T20:00:00+02:00
fin : 2026-04-12T21:15:00+02:00
Date(s) : 2026-04-12T17:00:00+02:00_2026-04-12T18:15:00+02:00
Notre Dame d’Espérance 47 rue de la Roquette 75011 Paris
https://www.baroqueurs.fr/
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