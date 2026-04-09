De Bach aux Balkans Notre Dame d’Espérance Paris

Les Baroqueurs du XVIII siècle jouent pour nous Jean-Chrétien Bach, Quintet Opus 11 n°1; Telemann, Concerto en mi mineur; Jean-Sébastien Bach, Double concerto; Jan Rokyta, Balkanology; Jean-Sébastien Bach, Passacaille; Carl Philipp Emanuel Bach, Trio Sonata; Musique Klezmer, Freylekh & Khosidl; Mozart, Symphonie n°41 « Jupiter ».

Un concert gratuit pour découvrir la musique baroque du XVIIIe siècle, grâce aux talents de Sylvie Lannoy, Virginie Massuet, Christine Pinel, Diane Roussignol, Jérémy Gerszanowilsz.

Le dimanche 12 avril 2026

de 17h00 à 18h15

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles, ouverture des portes à 16h 30.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-12T20:00:00+02:00

fin : 2026-04-12T21:15:00+02:00

Date(s) : 2026-04-12T17:00:00+02:00_2026-04-12T18:15:00+02:00

Notre Dame d’Espérance 47 rue de la Roquette 75011 Paris

https://www.baroqueurs.fr/



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