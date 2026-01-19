De Bahia à Vancouver TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-19 15:00 – 16:30

Gratuit : non 11€ ou 15€ Réservation au 02 40 12 12 28 ou sur www.tntheatre.com Tout public

Un hommage vibrant à Véronique Sanson qui vous plonge au cœur de sa vie, de ses amours, de ses envies d’ailleurs, de sa liberté… Et du temps qui passe. Plongez dans l’univers de cette grande artiste française, et laissez vous emporter par son histoire.Ce duo piano voix nous livrent des textes subtiles et vibrants à travers la voix chaude et envoûtante de KarineK. Un retour après le succès de la saison dernière.En première partie du concert, découvrez Faustine et ses premières compositions. Des mots justes dans des douces compositions inspirées de joies ou de peines.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com



