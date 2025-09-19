De béton et de lumière Maison de l’Architecture de l’Isère Grenoble

De béton et de lumière 19 et 20 septembre Maison de l’Architecture de l’Isère Isère

Entrée libre

Début : 2025-09-19T13:30:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Le service du patrimoine culturel de l’Isère a décidé d’entreprendre un inventaire du patrimoine religieux du XXe siècle sur l’ensemble du département. Une réflexion d’équipe a conduit à retenir en un corpus les édifices religieux de tous cultes construits ou substantiellement modifiés au cours du XXe siècle (période avant 1905 comprise) ainsi que le mobilier qui y est attaché. A cet ensemble fut également rajouté – sans prétendre à l’exhaustivité – le mobilier contemporain installé dans des édifices plus anciens pour les ornementer ou pour répondre aux nouveaux besoins liturgiques. Cette approche vise à recueillir le plus d’informations possible sur les architectes et les artistes (peintres, verriers, sculpteurs, décorateurs) qui ont œuvré localement, mais aussi parfois dans d’autres régions ou encore à l’international. Parmi les plus illustres, évoquons les noms de Maurice Novarina, Pierre Pinsard, Pierre Pouradier-Duteil, Albert Ribollet, Paul Montfollet, André Balmet, Elizabeth Meyer, Jean Coquet, Henri Charlier, Robert Pierrestiger ou encore, bien sûr, Arcabas (Jean-Marie Pirot).

Cette exposition est en itinérance dans 13 lieux d’accueil sur notre territoire, et la Maison de l’Architecture de l’Isère a le plaisir de vous la présenter du 9 septembre au 16 octobre.

Maison de l’Architecture de l’Isère 4, place de Bérulle, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Depuis 1985, la maison de l’Architecture de l’Isère, association loi 1901, est un lieu de diffusion et de transmission de la culture architecturale. Sa présence au cœur de l’agglomération grenobloise la situe comme un lieu ressource pour les professionnels du territoire.

