De Bonnes Raisons de la Compagnie La Volte Cirque Salle Polyvalente de Saint-Aignan-sur-Roë Saint-Aignan-sur-Roë

Sur réservation, de 5€ à 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T20:30:00 – 2025-11-06T21:10:00

Fin : 2025-11-06T20:30:00 – 2025-11-06T21:10:00

Virtuosité, réflexion, rires et frissons, toutes les bonnes raisons sont réunies pour découvrir ce spectacle détonnant !

« À 8 ans, ok, tu fais tout plein de trucs avec ton corps : tu te vautres à vélo, tu fais des plats à la piscine, tu sautes du toit de la voisine… ça agrandit ton expérience du monde, ça te construit. Mais quand, 20 ans plus tard, tu te retrouves la tête à l’envers sur un bout de métal, en équilibre sur l’épaule de ton pote, à 7 mètres de haut, devant 200 personnes qui te paient pour le faire, tu te poses des questions… »

Au milieu d’un cirque miniature, deux acrobates philosophent joyeusement sur leur rapport au danger. Entre deux mises à l’épreuve de leur goût du risque, nos deux artistes jonglent entre réflexions et acrobaties. Leurs sauts dans le vide nous tendent autant qu’ils nous émerveillent, et leurs propos, à la fois drôles et intelligents, nous rappellent étrangement notre quotidien.

www.lavolte-cirque.fr

Mathieu Bleton