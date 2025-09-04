De bonnes raisons de La Volte-cirque l’Archipel Fouesnant

De bonnes raisons de La Volte-cirque

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-25

2026-01-24

En partenariat avec le Théâtre de Cornouaille dans le cadre du festival Circonova

Dès 8 ans

À huit ans, tu fais tout plein de trucs avec ton corps. Tu te vautres à vélo, tu fais des plats à la piscine, tu sautes du toit de la voisine. Ça agrandit ton expérience du monde, ça te construit.

Mais quand vingt ans plus tard tu te retrouves la tête à l’envers, sur un bout de métal, en équilibre sur l’épaule de ton pote, à 7 mètres de haut, devant 200 personnes qui te paient pour le faire, tu te poses des questions.

De bonnes raisons met en scène deux acrobates qui philosophent joyeusement sur leur rapport au risque. En rejouant leurs numéros de cirque préférés, ils échangent d’où leur vient ce besoin de se mettre en danger ? Quel procédé chimique agit en eux lorsqu’ils sortent victorieux d’un saut dans le vide ? Si le risque est l’évaluation d’une balance bénéfice/perte, qu’a-t-on à gagner ? Et à perdre ?

Deux représentations samedi 24 janvier 2026 à 20h30 et dimanche 25 à 17h00

Spectacles complets, liste d’attente .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 20 24

