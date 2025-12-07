De bouche à oreille – par les Soeurs Tartellini – Collectif Madame Suzie Onyx Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-07 17:30 – 18:30

Gratuit : non 5 € à 20 € 5 € à 20 € Billetteries :labilletterie.theatreonyx.frà Onyx, 1 place Océane à St-Herblain, du lundi au vendredi de 12h45 à 18h Tout public, Jeune Public, En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Bienvenue chez Onyx et Suzie : du 4 au 20 décembre 2025, un mois de collaboration pour défendre le spectacle vivant ! Duo vocal a capella et polyglotte Le temps d’une chanson, ces glottes-trotteuses vous embarquent pour un voyage aux sonorités de votre choix… à moins que vous ne laissiez faire le hasard. Fermez les yeux, ce n’est rien que pour vous. Munies d’un globe terrestre et de leurs cordes vocales, les Sœurs Tartellini emmènent le public d’un continent à l’autre, d’une langue à l’autre, au gré des envies du public qui aura pour mission de choisir l’itinéraire au fur et à mesure du voyage, sans se soucier des kilomètres. Avec cœur, sourire et fantaisie, elles forment à elles deux un véritable ensemble polyphonique, polyglotte et tout-terrain. Durée : 1h Tout public à partir de 6 ans Concert dans le Club Onyx

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr https://www.theatreonyx.fr