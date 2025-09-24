De bouches à oreilles Halle des douves Bordeaux

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-24T16:00:00 – 2025-09-24T21:00:00

Fin : 2025-09-24T16:00:00 – 2025-09-24T21:00:00

// AU PROGRAMME //

De 16h à 18h :

ANIMATIONS ET ATELIERS :

– Voyage caraïbéen : spectacle de danse et musique de la Caraïbe avec CACM Events

– Jeux du Monde avec le CALK

– Présence de la RadioDouves avec la Halle des Douves

– Espace lecture au sol et jeux de société avec la Bibliothèque des Capucins

– Animations avec Promofemmes

– Sensibilisation au sans-abrisme avec La Cloche

– Lectures & balades avec Artilus dans le cadre de leur Festival ICI

– Ateliers créatifs avec la Karabane de la Cabane Éclairée

→ programmation non-exhaustive, restez connectés

De 18h à 19h :

INITIATIONS :

Danse orientale avec Elsa Danse

De 19h à 21h :

BUFFET INTERCULTUREL :

Les associations et habitants du quartier préparent un buffet gratuit et participatif, riche en saveurs et découvertes culinaires.

Avec la participation de : l’Épicerie Solidaire, Promofemmes, la Maison des Familles, Yakafaucon, CACM Events

De 19h30 à 21h :

CONCERT :

Concert de musique du monde avec Camarà, qui viendra revisiter et composer autour des rythmiques ensoleillées, mêlant accents pop et couleurs exotiques, distillant un fameux cocktail de guitares, de percussions et d’harmonies vocales ; le tout rehaussé d’un zeste de cavaquinho. Laissez-vous embarquer dans un voyage sans frontière, du Brésil au Cap-Vert, remuez le cocotier sur la piste avec ou sans verre.

Leur instagram : https://www.instagram.com/camaraband.music/

Une buvette sera présente sur place tout au long de l’événement de 16h à 21h

Projet collectif et participatif porté par Les P’tits Gratteurs avec :

Yakafaucon

L’Épicerie Solidaire

La Maison des Familles

Le Pass’Mirail

La Halle des Douves

La Bibliothèque des Capucins

Le CALK

Promofemmes

CACM Events

La Cloche

Artilus

La Cabane Éclairée

Le Centre d’Animation St Michel

Elsa Danse

Camarà

*******************************************************************************************************

❤️ L’évènement est totalement gratuit, mais si vous souhaitez soutenir notre association ainsi que ses actions socioculturelles dans le quartier, vous pouvez adhérer à prix libre juste ici :

https://www.helloasso.com/associations/les-p-tits-gratteurs/adhesions/adhesion-2025-les-p-tits-gratteurs?

*******************************************************************************************************

// INFOS PRATIQUES //

MERCREDI 24 SEPTEMBRE

⏰ DE 16H À 21H

Rue des Douves, Bordeaux

Gratuit et ouvert à tous·tes !

Comment venir ?

En : 5 minutes depuis la gare.

En : arrêt Victoire + 5m de marche (tram B)

En : arrêt Capucins (bus 10 et 15)

Un après-midi et une soirée pour se rencontrer, voyager, danser, jouer et déguster dans une ambiance aux saveurs du monde. famille concert