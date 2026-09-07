De branche en branche – Cie on disait que, Relais de l’écluse, Maroilles

Informations pratiques

De branche en branche – Cie on disait que Samedi 19 septembre, 15h15, 16h15 Relais de l’écluse Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:15:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

De Branche en Branche, balade contée et quelque peu musicale aussi !

Tout le monde est là ?

Les petites pousses, les grandes pousses ?

Les colorées, les odorantes, les fruitées, les chatoyantes ?

On peut y aller ?

Nous, on est jardiniers. Notre truc c’est d’planter !

Planter des plantes et des idées.Semer des graines, faire fleurir l’imaginaire !

Mais pour bien planter il y a des histoires à savoir, voyez-vous. Des histoires qui se racontent de jardins en jardiniers. De jeunes pousses en grands châtaigniers. Des légendes qui se chantent et qui enchantent les forêts. On les entend dans les potagers, les hortillonnages, les vergers partagés et les jardins sauvages.

On vous en raconte quelques unes ?

TOUT PUBLIC

Relais de l’écluse 1 écluse d’Hachette – 59 Maroilles Maroilles 59550 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/parasitescollectif/?locale=fr_FR »}]

Promenade ponctuée d’histoires autour des arbres et accompagnée de chants a cappella. Nord

DR