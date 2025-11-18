De Brest à Brest, de l’ouest à l’est – Voyage musical à travers les terres slaves Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-20 20:00 – 21:00

Gratuit : non Tarif : 12€ – Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/le-preau-44/evenements/de-brest-a-brest

Irina Kouznetsova : accordéon, chantBogdan Smakula : kobza, sopilka, chantMicha Passetchnik : trompette, accordéon, chantDurée : 1h Odyssée musicale où les frontières s’effacent et les cultures se mêlent.L’aventure de ces trois musiciens d’origine slave prend vie à Brest, en France pour s’achever à Brest en Biélorussie, terre de mémoire et de symboles. Chaque escale en Europe ou dans les Balkans est une immersion dans des traditions riches en histoire et en émotions.Ces artistes tissent un lien entre passé et présent. Leur musique, tantôt joyeuse, tantôt mélancolique, vous plongera dans un tourbillon d’émotions où chaque note raconte une histoire. Concert présenté dans le cadre de l’exposition Ma langue maternelle sur le bout de la langue – du 13/12/2025 au 18/01/2026 à l’espace Cosmopolis.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr