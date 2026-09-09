De Brest à Odessa : Villes en guerre, patrimoines en péril, Hôtel de Ville de Brest, Brest
vendredi 18 septembre 2026 · Hôtel de Ville de Brest · Brest
Informations pratiques
De Brest à Odessa : Villes en guerre, patrimoines en péril Vendredi 18 septembre, 18h00 Hôtel de Ville de Brest Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00
De la destruction de Brest pendant la Seconde Guerre mondiale à la protection d’Odessa face à la guerre en Ukraine, cette conférence propose une réflexion sur le destin des villes et de leur patrimoine en temps de conflit.
Par le commandant Timothée Le Berre, officier-conservateur, expert UNESCO et conservateur-stagiaire au musée des Beaux-Arts de Brest métropole.
Hôtel de Ville de Brest 2 Rue Frézier 29200 Brest Brest 29200 Centre Ville Finistère Bretagne 0298342610 https://archives.brest.fr/ https://brest.fr/ Hôtel de ville de Brest, inauguré en 1961. Parking Liberté, tramway arrêt Liberté
Cette conférence propose une réflexion sur le destin des villes et de leur patrimoine en temps de conflit.
© Archives municipales et métropolitaines de Brest
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