De Brest à Odessa : Villes en guerre, patrimoines en péril, Hôtel de Ville de Brest, Brest

Informations pratiques

De Brest à Odessa : Villes en guerre, patrimoines en péril Vendredi 18 septembre, 18h00 Hôtel de Ville de Brest Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

De la destruction de Brest pendant la Seconde Guerre mondiale à la protection d’Odessa face à la guerre en Ukraine, cette conférence propose une réflexion sur le destin des villes et de leur patrimoine en temps de conflit.

Par le commandant Timothée Le Berre, officier-conservateur, expert UNESCO et conservateur-stagiaire au musée des Beaux-Arts de Brest métropole.

Hôtel de Ville de Brest 2 Rue Frézier 29200 Brest Brest 29200 Centre Ville Finistère Bretagne 0298342610 https://archives.brest.fr/ https://brest.fr/ Hôtel de ville de Brest, inauguré en 1961. Parking Liberté, tramway arrêt Liberté

Cette conférence propose une réflexion sur le destin des villes et de leur patrimoine en temps de conflit.

© Archives municipales et métropolitaines de Brest