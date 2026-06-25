De brique et de Baroque Concert de clôture Canti di donne Bambecque dimanche 6 septembre 2026.

Bambecque

De brique et de Baroque Concert de clôture Canti di donne

rue de l’église Bambecque Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 16:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

RDV à l’église de Bambecque pour le Concert de clôture du festival de Brique et de Baroque, des Tritons réunis le dimanche 6 septembre à 16h00.

Canti di donne sous l’impulsion solaire de Simona Morini, chanteuse et comédienne, le chœur interprétera des chants traditionnels féminins venus de différentes régions d’Italie. Chants de lutte, lamentations, chants d’amour ou de travail, berceuses et tarentelles sont autant de couleurs musicales et de refrains rythmant la vie des femmes. En écho à ces chants collectifs, des pièces baroques mettront à l’honneur des figures féminines héroïnes mythiques, nourrices, voix de femmes qui crient leur amour ou leur désespoir.

Les tritons réunis Simona Morini (voix), Alice Fagard (voix) et Adrien Alix (viole de gambe)

Chœur de femmes Amaryllis (direction Caroline Gramage)

Tarif adulte 10 €

Tarif réduit 5 € (étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires minima sociaux)

Gratuit Bambecquois et moins de 18 ans

RDV à l’église de Bambecque pour le Concert de clôture du festival de Brique et de Baroque, des Tritons réunis le dimanche 6 septembre à 16h00.

Canti di donne sous l’impulsion solaire de Simona Morini, chanteuse et comédienne, le chœur interprétera des chants traditionnels féminins venus de différentes régions d’Italie. Chants de lutte, lamentations, chants d’amour ou de travail, berceuses et tarentelles sont autant de couleurs musicales et de refrains rythmant la vie des femmes. En écho à ces chants collectifs, des pièces baroques mettront à l’honneur des figures féminines héroïnes mythiques, nourrices, voix de femmes qui crient leur amour ou leur désespoir.

Les tritons réunis Simona Morini (voix), Alice Fagard (voix) et Adrien Alix (viole de gambe)

Chœur de femmes Amaryllis (direction Caroline Gramage)

Tarif adulte 10 €

Tarif réduit 5 € (étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires minima sociaux)

Gratuit Bambecquois et moins de 18 ans .

rue de l’église Bambecque 59470 Nord Hauts-de-France

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English :

Join us at the Bambecque Church for the closing concert of the Brique et de Baroque festival, featuring Les Tritons, on Sunday, September 6, at 4:00 p.m.

Canti di donne: Under the vibrant leadership of Simona Morini, singer and actress, the choir will perform traditional women’s songs from various regions of Italy. Songs of struggle, laments, love songs, work songs, lullabies, and tarantellas—all these musical hues and refrains give rhythm to women’s lives. Echoing these collective songs, Baroque pieces will honor female figures—from mythical heroines to wet nurses, and the voices of women crying out their love or despair.

Les Tritons Réunis: Simona Morini (voice), Alice Fagard (voice), and Adrien Alix (viola da gamba)

Amaryllis Women’s Choir (conductor: Caroline Gramage)

Adult ticket price: 10 ?

Reduced ticket price: 5 ? (students, unemployed individuals, recipients of minimum social benefits)

Free: Residents of Bambecq and those under 18

L’événement De brique et de Baroque Concert de clôture Canti di donne Bambecque a été mis à jour le 2026-06-25 par Terre de Flandre Tourisme