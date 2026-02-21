DE BRIQUES ET D’ART

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 14:30:00

fin : 2026-03-01 15:30:00

Date(s) :

2026-03-01

De lieu dédié au conditionnement de la laine, à laboratoire créatif, en passant par une réhabilitation orchestrée par Patrick Bouchain, la Condition Publique est un lieu unique chargé d’histoire, témoin de l’essor industriel de la ville de Roubaix.

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

English :

From a place dedicated to wool conditioning, to a creative laboratory, to a refurbishment orchestrated by Patrick Bouchain, the Condition Publique is a unique site steeped in history, a witness to the industrial boom of the city of Roubaix.

L’événement DE BRIQUES ET D’ART Roubaix a été mis à jour le 2026-02-21 par Hauts-de-France Tourisme