De bruit et de fureur PIC Pôle Instrumental Contemporain Marseille Marseille 16e Arrondissement

De bruit et de fureur PIC Pôle Instrumental Contemporain Marseille Marseille 16e Arrondissement dimanche 19 octobre 2025.

De bruit et de fureur

Dimanche 19 octobre 2025 à partir de 15h30. PIC Pôle Instrumental Contemporain Marseille 36 montée Antoine Castejon Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 15:30:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

C’est une expérience fondée sur l’échange, le croisement, les essais, la surprise, et le plaisir partagé, où chacun devient l’interprète de l’autre.

Concert lyrique pour voix, contrebasse et électronique d’après Faulkner, Shakespeare et quelques autres…





Voix et contrebasse augmentée Elise Dabrowski



Electronique Sébastien Béranger



Avec de bruit et de fureur , le duo formé par Élise Dabrowski et Sébastien Béranger propose une schizophrénie sonore exubérante et jubilatoire, un concert augmenté autour de la folie, de la fragmentation !







Ce trio à deux voix, électronique et contrebasse est une célébration de l’instant présent. Sa nature est fondamentalement éphémère. Sa réalité réside dans l’exécution, son immédiateté, sa relation à l’auditeur et au concert.







L’association entre la voix, la contrebasse et l’électronique du bruit le plus insolent au chant le plus sublime plonge l’auditeur dans son imaginaire et ouvre le spectre sonore à des mondes inouïs. .

PIC Pôle Instrumental Contemporain Marseille 36 montée Antoine Castejon Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

It?s an experience based on exchange, cross-fertilization, experimentation, surprise and shared pleasure, where each person becomes the interpreter of the other.

German :

Es ist eine Erfahrung, die auf Austausch, Überschneidungen, Ausprobieren, Überraschungen und gemeinsamem Vergnügen beruht, bei der jeder zum Interpreten des anderen wird.

Italiano :

È un’esperienza basata sullo scambio, sulla fertilizzazione incrociata, sulla sperimentazione, sulla sorpresa e sul piacere condiviso, in cui ogni performer diventa l’interprete dell’altro.

Espanol :

Es una experiencia basada en el intercambio, la fertilización cruzada, la experimentación, la sorpresa y el placer compartido, en la que cada intérprete se convierte en intérprete del otro.

L’événement De bruit et de fureur Marseille 16e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille