De bruit et du fureur Elise Dabrowski et Sébastien Béranger Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

De bruit et du fureur Elise Dabrowski et Sébastien Béranger

ExtraMod 6

Dans le cadre des ExtraMod, définition

Des concerts, performances, sorties de résidence… des évènements programmés en dehors de la saison des “Modulations”. Une programmation inattendue, sans fréquence particulière, annoncée par surprise.

Le duo formé par Élise Dabrowski et Sébastien Béranger a fêté ses 10 ans en 2025. À cette occasion, les deux artistes ont développé un nouveau projet autour de la folie, de la fragmentation, d’une schizophrénie sonore exubérante et jubilatoire.



Le langage est morcelé, exposé à nu, dévoilé, séparé et offert, éparpillé dans l’air et l’espace (électro)acoustique. Par une décomposition minutieuse, il trouve sa finalité et son renouveau.

Ce trio à deux voix, électronique et (méta)violoncelle est une célébration de l’instant présent. Sa nature, comme celle de la musique en général, est fondamentalement éphémère, sa réalité réside dans l’exécution, son immédiateté, sa relation à l’auditeur et au concert. C’est une expérience fondée sur l’échange, le croisement, les essais, la surprise, et le plaisir partagé, où chacun devient l’interprète de l’autre.



L’association entre la voix et l’électronique, du bruit le plus insolent au chant le plus sublime, signifie toujours quelque chose, elle renvoie toujours à autre chose qu’elle-même et crée une gamme d’associations très large associations culturelles, musicales, quotidiennes, émotives, psychologiques, etc. La dualité entre le son acoustique instrumental et l’acousmatique de l’ordinateur procède de même ; elle ouvre le spectre sonore à des mondes inouïs. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

