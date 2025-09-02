De Byzance à Istanbul par Olivier MIGNON Rue du Général de Gaulle Pontivy

Début : 2026-01-06 14:30:00

fin : 2026-01-06 16:30:00

2026-01-06

Conférence proposée par l’UTL de Pontivy

Ancien élève de l’Ecole du Louvre et de l’Institut d’art de la Sorbonne, Olivier Mignon est titulaire d’une maîtrise en histoire médiévale. Passionné de l’histoire de l’architecture, et de voyages il participe à de nombreuses croisières culturelles et de croisières d’expédition à travers le monde au cours desquelles il présente des escales, des villes, des pays mais aussi des sujets notamment liés à l’histoire, aux aventures maritimes et aux grands explorateurs.

Byzance aurait été fondée par Byzas, un habitant de Mégare au VIIe siècle avant JC au carrefour entre deux mers et deux continents. Renommée Constantinople, elle prit, pour des raisons essentiellement stratégiques, la succession de Rome avant de devenir la capitale de l’empire byzantin. Mise à sac au XIIIe siècle par les croisés menés par Venise, la métropole finit par tomber en 1453 aux mains des Ottomans qui en firent la première ville de leur empire, siège de la sublime porte. C’est à la rencontre de cette cité exceptionnelle à l’histoire presque trois fois millénaire que nous vous convions à travers l’évocation de son passé et de son éblouissant patrimoine architectural. .

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 77 77 21 95

