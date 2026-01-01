De Cénacles en Sérails, Pinceaux et Stylos par la Cie Théâtre EnVie Musée Baron Martin Gray

De Cénacles en Sérails, Pinceaux et Stylos par la Cie Théâtre EnVie

Musée Baron Martin Avenue Révon Gray Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Fondé sur l’autobiographie de Gérôme ainsi que sur les témoignages de ses parents, amis, contemporains, ce spectacle retrace la vie du peintre de sa naissance à Vesoul le 13 mai 1824 à sa mort à Paris le 24 janvier 1904. Il y est donc question de son parcours et de ses rencontres d’homme

Le fils son père était orfèvre et tenait une boutique dans la rue d’Alsace Lorraine où Jen Léon et son frère sont nés. Ses parents habiteront plus tard dans le château de Coulevon qu’il acheta pour eux et dans lequel il viendra passer ses vacances.

L’ami généreux et dynamique, il se fit rapidement, dans l’atelier où il étudiait, puis tout au long de sa carrière, un groupe d’amis fidèles, dont certains l’accompagneront jusqu’à sa mort.

Le mari il épouse Marie Goupil, la fille de son marchand de tableaux, avec laquelle il eut cinq enfants.

Donc la vie intime et familiale avec ses joies et ses peines s’entrelace à la vie artistique.

Le peintre, son apprentissage, ses réussites et ses échecs, sa conception de son art et son parcours de sculpteur.

Dans ce parcours artistique, les comédiens ont choisi de s’attacher surtout à sa peinture orientaliste. Et c’est donc aussi l’infatigable voyageur et ses multiples voyages en Orient qui seront évoqués L’Orient était le plus fréquent de mes rêves Conditions matérielles de ses expéditions, surprises, bonnes et mauvaises, bivouacs, nourritures de l’imaginaire de l’artiste… Enfin, cet élève du peintre Delaroche devenu à son tour peintre à succès et largement reconnu en France et aux Etats-Unis, élu à l’Académie des Beaux-Arts devient à son tour le maître, l’enseignant, qui formera plus de 2000 élèves dont certains groupés dans l’école haut-saônoise . Cette expérience singulière d’une vie d’homme, d’artiste, de voyageur, d’enseignant est aussi l’occasion d’aborder des thèmes généraux et toujours actuels La famille, l’amour, l’amitié, l’éducation artistique, le rôle de l’art, la place des femmes artistes… Une évocation aux multiples nuances teintées de rires et de larmes. La mise en scène s’attache aussi à replacer l’œuvre dans une époque, à montrer la place qu’on accordait aux artistes, le rôle de la critique, le commerce de l’art, surtout le goût pour l’orient et l’exotisme. Ainsi on y entend, par exemple, en écho à la voix de Gérôme des textes de Th. Gauthier ou Zola, et aux multiples voyages du peintre en Orient, et aux tableaux qu’ils lui ont inspiré, répondent des poèmes des Orientales de V. Hugo. Au-delà, se tissent des liens avec des poètes orientaux, et d’autres formes artistiques, musique et danse, pour des rencontres pacifiques et joyeuses des temps et des cultures.

Ce spectacle qui donne à entendre, donne aussi à voir des reproductions grandeur nature, de tableaux de Gérôme, majoritairement orientalistes, marquant de grandes étapes de la vie de l’artiste, prennent place peu à peu sur le plateau en une sorte de vivante exposition. En conclusion, un spectacle qui retrace des itinéraires de Vesoul à Jérusalem conduits au rythme de Gérôme sérieux et respectueux dans le travail mais toujours alerte, toujours dynamique, toujours gai et plein d’humour ! A ne pas manquer ! .

Musée Baron Martin Avenue Révon Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 10 musee@ville-gray.fr

