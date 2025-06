DE CHAI EN CHEZ Val-de-Dagne 13 juillet 2025 17:00

De Chai en Chez, 6ème édition, à la rencontre des vignerons, 9 domaines à découvrir !

Les vignerons sont regroupés sur 3 chais différents dans le village.

Programme de la soirée :

Rendez-vous devant le Restaurant Vins de Dagne pour les inscriptions et récupérer votre verre de dégustation (8€) ! Puis parcourez le village à la rencontre de 9 domaines viticoles.

A 21h vous êtes conviés au concert du Bal des Hasards (guitare et accordéon).

Guinguette sur la place à partir de 20h en compagnie des vignerons.

Paëlla 12€, crêpes.

Food trucks “Belle Ame” street food original avec produits frais et locaux & « Magnetic North » dégustez des burgers généreux préparés avec des produits de saison.

Le restaurant Vins de Dagne est ouvert sur réservation.

.

2 Rue Piétonne

Val-de-Dagne 11220 Aude Occitanie +33 6 16 90 45 11 vinsdedagne@gmail.com

English :

De Chai en Chez, 6th edition, meet the winemakers, 9 estates to discover!

The winemakers are grouped together in 3 different wineries in the village.

Evening program:

Meet in front of the Restaurant Vins de Dagne to register and pick up your tasting glass (8?)! Then stroll through the village to meet 9 wineries.

At 9pm, you’re invited to the Bal des Hasards concert (guitar and accordion).

Guinguette on the square from 8pm with the winemakers.

Paëlla 12?, crêpes.

Food trucks: Belle Ame? original street food with fresh local produce & « Magnetic North » generous burgers prepared with seasonal produce.

The Vins de Dagne restaurant is open by reservation.

German :

De Chai en Chez, 6. Ausgabe, Begegnung mit den Winzern, 9 Weingüter zu entdecken!

Die Winzer sind auf 3 verschiedenen Weinkellern im Dorf versammelt.

Programm des Abends :

Treffen Sie sich vor dem Restaurant Vins de Dagne, um sich anzumelden und Ihr Verkostungsglas (8?) abzuholen! Dann gehen Sie durch das Dorf und treffen auf 9 Weingüter.

Um 21 Uhr sind Sie zum Konzert des Bal des Hasards (Gitarre und Akkordeon) eingeladen.

Guinguette auf dem Platz ab 20 Uhr in Begleitung der Winzer.

Paëlla 12?, Crêpes.

Foodtrucks: « Belle Ame »? originelles Streetfood mit frischen und lokalen Produkten & « Magnetic North » Probieren Sie großzügige Burger, die mit saisonalen Produkten zubereitet werden.

Das Restaurant Vins de Dagne ist auf Reservierung geöffnet.

Italiano :

De Chai en Chez, 6a edizione, incontro con i viticoltori, 9 tenute da scoprire!

I viticoltori sono raggruppati in 3 diverse cantine del villaggio.

Programma serale:

Ritrovo davanti al Ristorante Vins de Dagne per la registrazione e il ritiro del bicchiere da degustazione (8?)! Poi passeggiata nel villaggio per conoscere 9 cantine.

Alle 21.00, siete invitati al concerto del Bal des Hasards (chitarra e fisarmonica).

Guinguette in piazza dalle 20.00 in compagnia dei viticoltori.

Paëlla 12?, crêpes.

Food truck: Belle Ame? originale cibo di strada con prodotti freschi e locali e « Magnetic North »: gustare generosi hamburger preparati con prodotti di stagione.

Il ristorante Vins de Dagne è aperto su prenotazione.

Espanol :

De Chai en Chez, 6ª edición, conozca a los viticultores, ¡9 fincas por descubrir!

Los viticultores se agrupan en 3 bodegas diferentes del pueblo.

Programa nocturno:

Cita delante del Restaurante Vins de Dagne para inscribirse y recoger su copa de degustación (8?) A continuación, dé un paseo por el pueblo para conocer 9 bodegas.

A las 21:00, le invitamos al concierto Bal des Hasards (guitarra y acordeón).

Guinguette en la plaza a partir de las 20 h en compañía de los viticultores.

Paëlla 12?, crêpes.

Food trucks: Belle Ame? comida callejera original con productos frescos y locales & « Magnetic North »: disfrute de generosas hamburguesas preparadas con productos de temporada.

El restaurante Vins de Dagne está abierto con reserva previa.

