DE CHAI EN CHEZ Val-de-Dagne

Informations pratiques

Val-de-Dagne

DE CHAI EN CHEZ

2 Rue Piétonne Val-de-Dagne Aude

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 17:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

De Chai en Chez 7ème édition, à la rencontre des vignerons, 9 domaines à découvrir !

Les vignerons sont regroupés sur 3 chais différents dans le village.

Partez à la rencontre des vignerons du Val de Dagne lors d’une soirée conviviale au cœur du village de Montlaur.

Dès 17h, rendez-vous devant le Restaurant Vins de Dagne pour les inscriptions et la récupération de votre verre de dégustation. Parcourez ensuite le village de Montlaur, Val-de-Dagne, à la découverte de 9 domaines viticoles répartis dans 3 chais.

Au fil du parcours, profitez de dégustations de vins, de la vente aux tarifs directs producteurs et d’échanges privilégiés avec les vignerons.

À partir de 20h, retrouvez l’ambiance guinguette sur la place de l’église en compagnie des vignerons et profitez de la restauration sur place avec Vin de Dagne.

À 21h, poursuivez la soirée avec le concert du groupe The White Duck.

Au pied de la montagne d’Alaric, laissez-vous guider de chai en chai pour découvrir les vins, les histoires et le savoir-faire de celles et ceux qui font vivre notre terroir.

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2 Rue Piétonne Val-de-Dagne 11220 Aude Occitanie +33 6 50 44 97 98 vinsdedagne@gmail.com

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English :

From Cellar to Home? 7th Edition: Meet the Winemakers—9 Wineries to Discover!

The winemakers are gathered at three different cellars throughout the village.

Come meet the winemakers of the Val de Dagne during a friendly evening in the heart of the village of Montlaur.

Starting at 5:00 p.m., meet in front of the Vins de Dagne Restaurant to register and pick up your tasting glass. Then stroll through the village of Montlaur, Val-de-Dagne, to discover 9 wineries spread across 3 wine cellars.

Along the way, enjoy wine tastings, purchases at direct-from-producer prices, and special conversations with the winemakers.

Starting at 8:00 p.m., experience the open-air café atmosphere on the church square alongside the winemakers and enjoy on-site dining with Vin de Dagne.

At 9:00 p.m., continue the evening with a concert by the band The White Duck.

At the foot of Mount Alaric, let yourself be guided from winery to winery to discover the wines, stories, and expertise of those who bring our region to life.

L’événement DE CHAI EN CHEZ Val-de-Dagne a été mis à jour le 2026-06-29 par