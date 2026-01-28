De chair et d’eau – Avant-première CREPS – Centre de Ressources d’Expertise et de Performances Sportives La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-12 18:30 –

Gratuit : non Entrée libre / Prix libre Entrée libre ou sur invitation prix libre : https://www.helloasso.com/associations/swim-for-the-planet/evenements/premiere-chair-et-d-eau Dons bienvenus : ils permettent au film d’exister, de continuer son parcours et d’aller à la rencontre du public. Tout public

Le CREPS des Pays de la Loire a le plaisir de vous inviter à découvrir en avant-première « De chair et d’eau », un film documentaire produit par Swim for the Planet et réalisé par Valery Joncheray. A travers ce documentaire immersif, les auteurs nous emmènent à la rencontre de nageurs en situation de handicap. Ils nous révèlent le parcours d’athlètes extra-ordinaires qui ont trouvés dans l’Océan un espace de liberté, et dans la nage, non seulement un sport, mais aussi un chemin de résilience et de transformation.Les protagonistes du film vivent avec un handicap qui a bouleversé leur vie. Tous ont en commun une chose : ils ont découvert dans l’eau et dans la nage une manière de dépasser leurs limites et d’explorer un nouvel océan de possibles. La projection sera suivie d’un temps d’échanges entre les protagonistes du film, les auteurs et le public, afin de prolonger ensemble la réflexion et le dialogue. Entrée libre à partir de 18h30 dans l’amphithéâtre du CREPS des Pays de la Loire

CREPS – Centre de Ressources d’Expertise et de Performances Sportives La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 28 23 69 23 https://www.creps-pdl.sports.gouv.fr/ cr044@creps-pdl.sports.gouv.fr https://www.helloasso.com/associations/swim-for-the-planet/evenements/premiere-chair-et-d-eau



