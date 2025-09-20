DE CLOCHERS EN CLOCHERS Chapelle des Jésuites Cambrai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Témoin de l’histoire d’une riche cité épiscopale, Cambrai était une grande ville religieuse. Partez à la découverte de l’histoire de ces édifices religieux, dont certains n’existent plus aujourd’hui.

Chapelle des Jésuites Place du saint Sépulcre – 59400 Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 03 27 78 36 15 [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 78 36 15 »}] Construite entre 1678 et 1694, la chapelle des Jésuites de Cambrai est considérée comme l’un des plus beaux joyaux de l’Art baroque septentrional. Elle possède dix somptueuses colonnes de pierre bleue et de fabuleuses sculptures.

Journées européennes du patrimoine 2025

Diane Ducamp