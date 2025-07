De Constantinople à Istanbul: concert de santouri solo avec Ourania Lampropolou La Tanière Flagy

De Constantinople à Istanbul: concert de santouri solo avec Ourania Lampropolou

La Tanière 3 route du Loup Flagy Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2025-08-26 20:30:00

fin : 2025-08-26 22:00:00

2025-08-26

[Le dernier petit festival de l’été]

CONCERT DE SANTOURI SOLO De Constantinople à Istanbul

Une interprétation originale de la musique rurale et urbaine de la Grèce, ainsi que de la vaste région des Balkans.

Un parcours musical qui mêle des anciens mythes littéraires et musicaux, des oeuvres classiques retrouvées dans les manuscrits des grands collecteurs du 17è siècle, et des enregistrements effectués au début du 20è siècle.

Ce voyage musical, joué au santouri (cymbalum grecque) par la grande spécialiste Ourania Lampropolou, vous fera découvrir l’histoire et la culture de la ville autrefois connue sous le nom de Constantinople, qui est aujourd’hui Istanbul. .

+33 3 85 31 01 46 tendancesclaviers@orange.fr

