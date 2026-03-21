De corps et des cordes Meilhan
De corps et des cordes Meilhan jeudi 26 mars 2026.
De corps et des cordes
Route du Port d’Orion Meilhan Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Florence Dreux vous convie à une lecture musicale, Corps et cordes . Les mots dialoguent avec la musique, les voix vibrent, les cordes résonnent — une parenthèse sensible où poésie et son ne font plus qu’un.
Florence Dreux vous convie à une lecture musicale, Corps et cordes . Les mots dialoguent avec la musique, les voix vibrent, les cordes résonnent — une parenthèse sensible où poésie et son ne font plus qu’un. .
Route du Port d’Orion Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 54 37 25 biblio.meilhan@orange.fr
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English : De corps et des cordes
Florence Dreux invites you to a musical reading, Corps et cordes . Words converse with music, voices vibrate, strings resonate? a sensitive interlude where poetry and sound become one.
L’événement De corps et des cordes Meilhan a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Tartas