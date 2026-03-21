De corps et des cordes

Route du Port d’Orion Meilhan Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Florence Dreux vous convie à une lecture musicale, Corps et cordes . Les mots dialoguent avec la musique, les voix vibrent, les cordes résonnent — une parenthèse sensible où poésie et son ne font plus qu’un.

Florence Dreux vous convie à une lecture musicale, Corps et cordes . Les mots dialoguent avec la musique, les voix vibrent, les cordes résonnent — une parenthèse sensible où poésie et son ne font plus qu’un. .

Route du Port d’Orion Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 54 37 25 biblio.meilhan@orange.fr

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English : De corps et des cordes

Florence Dreux invites you to a musical reading, Corps et cordes . Words converse with music, voices vibrate, strings resonate? a sensitive interlude where poetry and sound become one.

L’événement De corps et des cordes Meilhan a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Tartas