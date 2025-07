De Cours en jardins à Scorbé-Clairvaux Château de Clairvaux Scorbé-Clairvaux

De Cours en jardins à Scorbé-Clairvaux Château de Clairvaux Scorbé-Clairvaux mercredi 2 juillet 2025.

De Cours en jardins à Scorbé-Clairvaux

Château de Clairvaux 7 Place Étienne Chérade de Montbron Scorbé-Clairvaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 18:00:00

fin : 2025-07-02 20:30:00

Date(s) :

2025-07-02

Chaque semaine, retrouvez De Cours en Jardins dans une commune différente.

Accueil du public à partir de **17h30**

**18h :** Présentation des lieux par le propriétaire

**18h30 :** [Concert de **The Banshee**](https://www.youtube.com/watch?v=n9wzsFwA6Mc)

The Banshee est un groupe de rock-prog celtique de Blois créé à l’automne 2022. Composé de quatre musiciens Nicolas (guitare et voix), Philippine (violon et choeurs), Adrien (basse) et Benjamin (batterie).

l’univers sonore de The Banshee se situe à la rencontre entre le rock progressif et les musiques traditionnelles irlandaises et bretonnes, avec un programme constitué de compositions originales, tantôt chantées, tantôt instrumentales.

La soirée se terminera par un moment convivial.

**Jauge limitée**, merci de réserver. .

Château de Clairvaux 7 Place Étienne Chérade de Montbron Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : De Cours en jardins à Scorbé-Clairvaux

German : De Cours en jardins à Scorbé-Clairvaux

Italiano :

Espanol : De Cours en jardins à Scorbé-Clairvaux

L’événement De Cours en jardins à Scorbé-Clairvaux Scorbé-Clairvaux a été mis à jour le 2025-06-29 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne