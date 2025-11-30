De Crèche en Crèche Mirmande

De Crèche en Crèche

Un circuit vous fait voyager à travers les crèches du monde. Exposition dans les rues du village et l’église Sainte Foy où vous pourrez découvrir les deux grandes crèches provençales tous les week end et pendant les vacances scolaires tous les jours.

English :

A tour takes you on a journey through the world’s nativity scenes. Exhibition in the streets of the village and the church of Sainte Foy, where you can discover the two large Provencal cribs every weekend and every day during the school vacations.

German :

Ein Rundgang lässt Sie durch die Krippen der Welt reisen. Ausstellung in den Straßen des Dorfes und in der Kirche Sainte Foy, wo Sie die beiden großen provenzalischen Krippen jedes Wochenende und während der Schulferien täglich entdecken können.

Italiano :

Un tour vi porta in viaggio attraverso le culle del mondo. Esposizione nelle vie del villaggio e nella chiesa di Sainte Foy, dove si possono scoprire i due grandi lettini provenzali ogni fine settimana e tutti i giorni durante le vacanze scolastiche.

Espanol :

Un recorrido por las cunas del mundo. Exposición en las calles del pueblo y en la iglesia de Sainte Foy, donde podrá descubrir los dos grandes cots provenzales todos los fines de semana y todos los días durante las vacaciones escolares.

