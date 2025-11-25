DE DANNAN’S IRISH SESSION DE DANNAN Nantes

DE DANNAN’S IRISH SESSION DE DANNAN Nantes mardi 25 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-25 21:00 – 23:50

Gratuit : oui Tout public

C’est l’heure de faire un voyage en Irlande ! La musique traditionnelle se partage, se vit en tapant du pied et en se joignant aux musiciens. La session irlandaise est un format détendu, autour d’un verre partagé, et où les musiciens engagent le public pour vivre les mélodies avec eux. Une session n’est jamais similaire à une autre, c’est un plaisir sans fin qui revient toutes les semaines !Parmi les habitués de la session mythique du mardi soir au De Dannan, on retrouve Rémi Brannon, Frédéric Bouley, Xavier Hamon, Philippe Prévost, David Lombardi, Jean Damei, et bien d’autres.

DE DANNAN Nantes 44000