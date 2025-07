De fer et d’azur Compiègne

De fer et d'azur Compiègne samedi 13 septembre 2025.

De fer et d’azur

Rue des Minimes Compiègne Oise

Début : 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-09-13

L’exposition ”DE FER ET D’AZUR” rassemble les œuvres croisées des artistes Valérie FRANÇOIS et Mathilde MEYER.

Nourrie d’influences multiples, Valérie FRANÇOIS se laisse aller dans des réalisations instinctives, parfois légères et vaporeuses et parfois presque brutales. Toujours ses peintures sont habitées par la couleur. L’azur est partout. C’est le bleu du ciel. C’est aussi, dans la symbolique des couleurs, la loyauté et la fidélité. Bref, une recherche de transcendance avant tout par une formidable coloriste.

Rien de tel chez Mathilde MEYER. Là, tout est plus sauvage, plus fort. Elle travaille le fer, les vieux outils oubliés et rouillés, qu'elle détourne de leur fonction première et qui reprennent vie, sous forme de sculptures insolites pleines d'humour et de poésie. La peinture n'est d'ailleurs pas totalement absente les fers sont patinés, des colorations subtiles accentuent les reliefs, les ombres et les contrastes, et c'est tout un monde fabuleux qui surgit.

Rue des Minimes Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France

