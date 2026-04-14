De ferme en ferme 25 et 26 avril

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Créé il y a 30 ans, De ferme en ferme® est un événement organisé par le Réseau CIVAM, dédié à l’Agriculture Durable qui se déroule chaque année le dernier week-end d’avril.

Rendez-vous les 25 & 26 avril 2026 !

Plus de 700 fermes engagées en agriculture durable ouvrent leurs portes au grand public le dernier week-end d’avril pour faire découvrir leurs savoir-faire et leurs activités. Visites pédagogiques, animations et dégustations gratuites…

Préparer mes visites

Le temps d’un week-end, partez à la découverte de fermes diversifiées, à la rencontre d’agricultrices et d’agriculteurs passionnés et engagés.

Pour préparer votre circuit, sélectionnez un département et parcourez la liste des fermes ouvertes !

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Les producteurs ouvrent leur portes au grand public pour partager leurs métiers et leur engagement en faveur d’une agriculture durable