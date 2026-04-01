DE FERME EN FERME 2026 12 LA FERME DE LA BARTHE LA FERME DE LA BARTHE Le Fousseret

Le Fousseret

DE FERME EN FERME 2026 12 LA FERME DE LA BARTHE

LA FERME DE LA BARTHE 1450 Chemin du Morou Le Fousseret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Nos productions respectent le cahier des charges de l’Agriculture Biologique et sont certifiées AB. Au-delà de ça nous mettons en place chaque année de nouvelles choses pour contribuer à cet ecosystème agricole, l’implantation de haies, l’accueil d’un troupeau de brebis;

Il en va même pour l’atelier d’élaboration des produits. nous mettons un point d’honneur à vous proposer des alternatives aux produits industriels, en concevant et fabriquant des produits simples, sains avec de vrais qualités gustatives.

Et c’est dans ce contexte que nous continuons à expérimenter des techniques autour de la transformation de céréales pour vous proposer plus de choix de produit gastronomique végétaux.

La Ferme de la Barthe c’est une histoire de transmissions, de paysage et de savoirs faire. .

LA FERME DE LA BARTHE 1450 Chemin du Morou Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 6 48 39 49 63 Johanna.daran@fermedelabarthe.fr

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English :

Our production complies with the specifications of Organic Agriculture and is certified AB. Beyond that, every year we implement new measures to contribute to this agricultural ecosystem, such as planting hedges and welcoming a flock of ewes;

L’événement DE FERME EN FERME 2026 12 LA FERME DE LA BARTHE Le Fousseret a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE