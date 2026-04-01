DE FERME EN FERME 2026 13 AUX SECRETS DES ABEILLES AUX SECRETS DES ABEILLES Rieux-Volvestre

Rieux-Volvestre

DE FERME EN FERME 2026 13 AUX SECRETS DES ABEILLES

AUX SECRETS DES ABEILLES 7 Chemin des Fauconneaux Rieux-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Apicultrice et passionnée des abeilles !

Je suis chef d’exploitation depuis 2021, je partage avec les visiteurs pas seulement les produits de mes ruches mais aussi la passion pour ce métier.

J’aime partager avec mes visiteurs c’est pour cela que je propose des ruchers pédagogiques qui permet de vous approcher en toute sécurité des ruches et de leur occupantes.

Je reçois des groupes d’Avril à Octobre de la classe maternelle au groupes de troisième âge, j’aime prendre le temps de donner des explications et me déplace même dans les écoles.

En parallèle de mon exploitation, je propose aussi un logement insolite, une roulotte toute équipée avec un bain nordique afin de pouvoir accueillir des visiteurs toutes l’année. .

AUX SECRETS DES ABEILLES 7 Chemin des Fauconneaux Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 6 44 24 03 51 lair.virginie02@gmail.com

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English :

Beekeeper and bee enthusiast!

L’événement DE FERME EN FERME 2026 13 AUX SECRETS DES ABEILLES Rieux-Volvestre a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE