DE FERME EN FERME 2026 14 LA FERME DE PLAISANCE LA FERME DE PLAISANCE Montesquieu-Volvestre

Montesquieu-Volvestre

DE FERME EN FERME 2026 14 LA FERME DE PLAISANCE

LA FERME DE PLAISANCE 1083 Plaisance Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Bienvenue à la Ferme de Plaisance, ferme d’élevage bovin viande en Agriculture Biologique.

Pol et Béa ont a cœur de vous partager leur quotidien et leur engagement dans des pratiques agricoles respectueuses des humains, du bien-être animal et de l’environnement.

Le printemps est la période de mise au pâturage et des naissances sur la ferme. Lors de votre visite, vous pourrez saluer les belles vaches Aubracs et Mirandaises et leurs jeunes veaux, observer les pratiques de pâturages tournant dynamique et admirer le paysage façonné par le pâturage des vaches, les plantations en agroforesterie et les cultures de céréales. .

LA FERME DE PLAISANCE 1083 Plaisance Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 6 75 68 36 45 laferme2plaisance@gmail.com

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English :

Welcome to Ferme de Plaisance, an organic beef farm.

L’événement DE FERME EN FERME 2026 14 LA FERME DE PLAISANCE Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE