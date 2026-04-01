Plagne

DE FERME EN FERME 2026 15 BREBIS EN PRÉ AMBULE

BREBIS EN PRÉ AMBULE Plagne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Brebis En Pré Ambule, c’est nous ! Bêeh…

Nous vivons en plein air toute l’année au rythme des saisons, en compagnie de nos fidèles compagnons les chiens de protections dit Patous .

Nous nous déplaçons à pieds de village en village avec l’aide de notre éleveuse et ses chiennes de conduites. La bonne herbe des prairies et des coteaux nous remplis la panse.

Nous mettons bas à l’automne. Nos agneaux grandissent en buvant notre lait puis s’engraissent à l’herbe.

Sarah, notre éleveuse vous présentera notre mode de vie et les différentes missions des chiens .

BREBIS EN PRÉ AMBULE Plagne 31220 Haute-Garonne Occitanie brebisenpreambule@gmail.com

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English :

Brebis En Pré Ambule, that’s us! Bêeh…

L’événement DE FERME EN FERME 2026 15 BREBIS EN PRÉ AMBULE Plagne a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE