DE FERME EN FERME 2026 15 BREBIS EN PRÉ AMBULE Plagne
DE FERME EN FERME 2026 15 BREBIS EN PRÉ AMBULE Plagne samedi 25 avril 2026.
Plagne
DE FERME EN FERME 2026 15 BREBIS EN PRÉ AMBULE
BREBIS EN PRÉ AMBULE Plagne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Brebis En Pré Ambule, c’est nous ! Bêeh…
Nous vivons en plein air toute l’année au rythme des saisons, en compagnie de nos fidèles compagnons les chiens de protections dit Patous .
Nous nous déplaçons à pieds de village en village avec l’aide de notre éleveuse et ses chiennes de conduites. La bonne herbe des prairies et des coteaux nous remplis la panse.
Nous mettons bas à l’automne. Nos agneaux grandissent en buvant notre lait puis s’engraissent à l’herbe.
Sarah, notre éleveuse vous présentera notre mode de vie et les différentes missions des chiens .
BREBIS EN PRÉ AMBULE Plagne 31220 Haute-Garonne Occitanie brebisenpreambule@gmail.com
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English :
Brebis En Pré Ambule, that’s us! Bêeh…
L’événement DE FERME EN FERME 2026 15 BREBIS EN PRÉ AMBULE Plagne a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE