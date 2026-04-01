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DE FERME EN FERME 2026 18 LES JARDINS DU COMMINGES LES JARDINS DU COMMINGES Huos

DE FERME EN FERME 2026 18 LES JARDINS DU COMMINGES LES JARDINS DU COMMINGES Huos samedi 25 avril 2026.

Lieu : LES JARDINS DU COMMINGES

Adresse : 4 Rue des Tilleuls

Ville : 31210 Huos

Département : Haute-Garonne

Début : 2026-04-25T10:00:00

Fin : 2026-04-25T17:00:00

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Huos

DE FERME EN FERME 2026 18 LES JARDINS DU COMMINGES

LES JARDINS DU COMMINGES 4 Rue des Tilleuls Huos Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Cette coopérative agricole et sociale produit des légumes bio vendus en circuits-courts. Ça pousse en Comminges
Jardins du Comminges est un Jardin de Cocagne et anime avec l’association Graines d’Avenir le tiers-lieu nourricier Oasis Gourmand qui accueille chaque année Ca pousse en Comminges.   .

LES JARDINS DU COMMINGES 4 Rue des Tilleuls Huos 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 04 87  comminges@cocagnehautegaronne.org

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English :

This agricultural and social cooperative produces organic vegetables sold through short distribution channels. Growing in Comminges

L’événement DE FERME EN FERME 2026 18 LES JARDINS DU COMMINGES Huos a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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