DE FERME EN FERME 2026 18 LES JARDINS DU COMMINGES LES JARDINS DU COMMINGES Huos

Huos

DE FERME EN FERME 2026 18 LES JARDINS DU COMMINGES

LES JARDINS DU COMMINGES 4 Rue des Tilleuls Huos Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Cette coopérative agricole et sociale produit des légumes bio vendus en circuits-courts. Ça pousse en Comminges

Jardins du Comminges est un Jardin de Cocagne et anime avec l’association Graines d’Avenir le tiers-lieu nourricier Oasis Gourmand qui accueille chaque année Ca pousse en Comminges. .

LES JARDINS DU COMMINGES 4 Rue des Tilleuls Huos 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 04 87 comminges@cocagnehautegaronne.org

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English :

This agricultural and social cooperative produces organic vegetables sold through short distribution channels. Growing in Comminges

L’événement DE FERME EN FERME 2026 18 LES JARDINS DU COMMINGES Huos a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE