DE FERME EN FERME 2026 18 LES JARDINS DU COMMINGES LES JARDINS DU COMMINGES Huos
DE FERME EN FERME 2026 18 LES JARDINS DU COMMINGES LES JARDINS DU COMMINGES Huos samedi 25 avril 2026.
Huos
DE FERME EN FERME 2026 18 LES JARDINS DU COMMINGES
LES JARDINS DU COMMINGES 4 Rue des Tilleuls Huos Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Cette coopérative agricole et sociale produit des légumes bio vendus en circuits-courts. Ça pousse en Comminges
Jardins du Comminges est un Jardin de Cocagne et anime avec l’association Graines d’Avenir le tiers-lieu nourricier Oasis Gourmand qui accueille chaque année Ca pousse en Comminges. .
LES JARDINS DU COMMINGES 4 Rue des Tilleuls Huos 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 04 87 comminges@cocagnehautegaronne.org
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English :
This agricultural and social cooperative produces organic vegetables sold through short distribution channels. Growing in Comminges
L’événement DE FERME EN FERME 2026 18 LES JARDINS DU COMMINGES Huos a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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