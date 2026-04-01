DE FERME EN FERME 2026 19 L’OASIS DE POUL’ART L’OASIS DE POUL’ART Rieumes

Rieumes

DE FERME EN FERME 2026 19 L’OASIS DE POUL’ART

L’OASIS DE POUL’ART 140 Avenue de la Forêt Rieumes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Située à Rieumes, au cœur de la campagne haut-garonnaise, l’Oasis de Poul’Art est une ferme à taille humaine où nature, autonomie et qualité guident chaque geste au quotidien.

Notre projet repose sur trois ateliers complémentaires et cohérents un maraîchage diversifié conduit sur sol vivant, une forêt-jardin en développement, et un élevage caprin avec transformation fromagère à la ferme.

Cultiver en respectant le vivant

En maraîchage, nous travaillons selon les principes du sol vivant pas de travail profond du sol, couverture permanente, diversité végétale et respect de la vie microbienne. Cette approche favorise la fertilité naturelle, renforce la résilience des cultures et permet de produire des légumes savoureux, cultivés au rythme des saisons.

En parallèle, nous développons une forêt-jardin, inspirée des écosystèmes naturels. On y retrouve arbres fruitiers, petits fruits, vivaces comestibles et plantes compagnes, organisés en strates complémentaires. Ce système agroécologique vise à créer un milieu autonome, fertile et durable, tout en diversifiant notre production.

Des chèvres élevées avec attention

Notre troupeau caprin fait pleinement partie de l’équilibre de la ferme. Nous avons fait le choix d’un modèle encore peu répandu la traite manuelle en continu.

Concrètement, les chèvres sont traites à la main après leur mise-bas, puis la lactation est prolongée naturellement sur plusieurs années, sans remise systématique à la reproduction. Ce système permet d’éviter le sacrifice annuel de chevreaux nécessaire dans les schémas laitiers classiques pour relancer la production de lait.

Cette conduite d’élevage est également plus respectueuse de la physiologie des chèvres laitières elle limite les cycles répétés de gestation et de mise-bas, réduit le stress du troupeau et s’inscrit dans une relation plus douce et plus attentive à l’animal.

Le lait est transformé directement à la ferme en fromages fermiers, frais et affiné, élaborés de manière artisanale afin de préserver la qualité du lait et l’expression du terroir.

Une ferme engagée et cohérente

À l’Oasis de Poul’Art, nous défendons une agriculture paysanne, locale et responsable. Notre objectif est de produire une alimentation saine, tout en régénérant les sols, en favorisant la biodiversité et en tissant du lien avec notre territoire.

Plus qu’un lieu de production, la ferme est un espace vivant, en évolution constante, où chaque atelier nourrit les autres dans une recherche d’équilibre et de sens. .

L’OASIS DE POUL’ART 140 Avenue de la Forêt Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie kenzi.bouquet@gmail.com

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English :

Located in Rieumes, in the heart of the Haut-Garonne countryside, l?Oasis de Poul?Art is a farm on a human scale, where nature, autonomy and quality guide every daily gesture.

L’événement DE FERME EN FERME 2026 19 L’OASIS DE POUL’ART Rieumes a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE