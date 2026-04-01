DE FERME EN FERME 2026 24 LES PAS POSSIBLES LES PAS POSSIBLES Léguevin

Léguevin

DE FERME EN FERME 2026 24 LES PAS POSSIBLES

LES PAS POSSIBLES 32 Route de Fonsorbes Léguevin Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Des légumes bio sur sol vivant !

Micro-ferme de maraichage bio située en milieu péri-urbain, Les Pas Possibles propose une approche globale de la production de légumes et de fruits selon les principes de la Permaculture.

La biodiversité est abritée, nourrie et bichonnée pour qu’elle soit la plus présente possible à la ferme, les légumes sont cultivés en respectant le rythme des saisons, et la vie du sol est respectée à chaque étape de la culture..

Economie d’eau, paillage avec des matières naturelles, semences paysannes, variétés anciennes, aucun traitement ni engrais industriel, venez découvrir les méthodes de travail de Marguerite à la ferme Les Pas Possibles ! .

LES PAS POSSIBLES 32 Route de Fonsorbes Léguevin 31490 Haute-Garonne Occitanie +33 6 26 25 37 05 m_pierron@yahoo.fr

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English :

Organic vegetables on living soil!

Les Pas Possibles is an organic vegetable micro-farm located in a peri-urban environment, offering a global approach to vegetable and fruit production based on the principles of Permaculture.

L’événement DE FERME EN FERME 2026 24 LES PAS POSSIBLES Léguevin a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE