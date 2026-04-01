DE FERME EN FERME 2026 25 SHOP TA POULE SHOP TA POULE Seysses

Seysses

DE FERME EN FERME 2026 25 SHOP TA POULE

SHOP TA POULE Moulas Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Élevage de volailles plein air bio avec des poules pondeuses, des poules naines et des poules aux œufs colorés.

Dans une petite ferme, les poules sont élevées avec d’autres animaux tels que Oki l’âne miniature, Bounty le poney, Rillette le jar et les 3 mousquetaires.

Venez nous rencontrer ! .

SHOP TA POULE Moulas Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie shoptapoule31@gmail.com

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English :

Organic free-range poultry farm with laying hens, dwarf hens and hens with colored eggs.

L’événement DE FERME EN FERME 2026 25 SHOP TA POULE Seysses a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE