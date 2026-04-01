DE FERME EN FERME 2026 26 CAMINA FLORI CAMINA FLORI Seysses

Seysses

DE FERME EN FERME 2026 26 CAMINA FLORI

CAMINA FLORI 370 Chemin Moulas Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Ma vie professionnelle a pris un nouveau chemin, un chemin fleuri (Camin flori en occitan)! Après une année test, j’ai créé ma micro-ferme florale et je produis des fleurs fraîches et sèches en agriculture biologique.

Je cultive 1000m2 de fleurs et feuillage, en plein champs, en essayant de limiter au maximum mon empreinte carbone (respect de la charte AB, choix des variétés résistantes à la sécheresse, paillage, emballage sans plastique…).

Mon objectif est de produire, de commercialiser des fleurs de manière écoresponsable pour faire ma part en matière de protection de l’environnement.

Je vous invite à me rencontrer pour que je vous en dise plus ! .

CAMINA FLORI 370 Chemin Moulas Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie caminaflori@mailo.com

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English :

My professional life has taken a new path, a flowery path (Camin flori in Occitan)! After a trial year, I set up my own floral micro-farm, producing fresh and dried flowers organically.

L’événement DE FERME EN FERME 2026 26 CAMINA FLORI Seysses a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE