DE FERME EN FERME 2026 27 LA FERME DU HAUMONT Rue Julien Maurette Villate

Villate

DE FERME EN FERME 2026 27 LA FERME DU HAUMONT

Rue Julien Maurette LA FERME DU HAUMONT Villate Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Installés entre Pins-Justaret et Villate, nous produisons des fruits et légumes en agriculture biologique depuis 2023.

Notre objectif proposer des produits sains, cultivés avec soin, dans le respect du sol et des saisons.

Mais la ferme, c’est aussi

– des plants au printemps

– des légumes savoureux tout l’été

– des transformations maison (confitures, pesto, purée de piments…)

– des moments de partage à la ferme

Nous vous accueillons dans notre petit magasin chaque samedi matin (9h-12h), d’avril à décembre, au bout de la rue Julien Maurette à Villate.

Plus qu’une ferme, un lieu de vie, de rencontre et de transmission ! .

Rue Julien Maurette LA FERME DU HAUMONT Villate 31860 Haute-Garonne Occitanie lafermeduhaumont@gmail.com

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English :

Located between Pins-Justaret and Villate, we have been producing organic fruit and vegetables since 2023.

L’événement DE FERME EN FERME 2026 27 LA FERME DU HAUMONT Villate a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE