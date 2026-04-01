DE FERME EN FERME 2026 28 LE POISSON MARAICHER LE POISSON MARAICHER Pinsaguel

Pinsaguel

DE FERME EN FERME 2026 28 LE POISSON MARAICHER

LE POISSON MARAICHER 4 Rue de la République Pinsaguel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Le Poisson Maraîcher est une ferme agroécologique située au cœur du village de Pinsaguel (entre Toulouse et Muret). Nous produisons des légumes de plein champ certifiés BIO et des légumes et poissons en aquaponie (recyclage vertueux de l’eau d’élevage pour les végétaux en boucle fermée).

Un atelier de transformation nous permet de proposer des truites portions et des filets de truite fumée.

Nous produisons de nombreux légumes sous serre passive par la méthode de l’aquaponie l’eau d’élevage des poissons aquaponique est recyclée par une activité bactérienne vertueuse en engrais pour les plantes. Afin de protéger les végétaux sous serre des ravageurs en mis-saisons, nous effectuons des lâchers d’insectes auxiliaires.

Nous cultivons 3600m² de fruits et légumes en plein-champs. Ces produits sont certifiés Agriculture Biologique entre autre, nous n’utilisons que des graines et terreaux BIO. Afin de favoriser la vie du sol, nous faisons le choix de ne pas travailler en profondeur les parcelles (grelinette et motoculteur uniquement) et de porter une attention à la rotation des cultures d’un jardin à l’autre selon les années. .

LE POISSON MARAICHER 4 Rue de la République Pinsaguel 31120 Haute-Garonne Occitanie contact@lepoissonmaraicher.fr

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English :

Le Poisson Maraîcher is an agroecological farm located in the heart of the village of Pinsaguel (between Toulouse and Muret). We produce certified organic field vegetables and aquaponic vegetables and fish (virtuous recycling of farm water for plants in a closed loop).

L’événement DE FERME EN FERME 2026 28 LE POISSON MARAICHER Pinsaguel a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE