DE FERME EN FERME 2026 30 BIOGRANETA Lieu-dit Peres Crouzats Montbrun-Lauragais

Montbrun-Lauragais

DE FERME EN FERME 2026 30 BIOGRANETA

Lieu-dit Peres Crouzats BIOGRANETA Montbrun-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

La ferme BIOGRANETA EARL CHIAROSCURO, sème, récolte et transforme ses céréales et oléagineux bio dans le Lauragais sur une superficie de 100 hectares.

– Vente de farines bio moulues sur meule de pierre à partir des céréales (blés anciens, petit épeautre sur Montbrun Lauragais et sarrasin cultivé sur Saubens),

– Vente d’huiles vierges bio 1ère pression à froid de tournesol, caméline et de lin,

– Vente de pâtes bio à la ferme fabriquées à base de semoule de blé dur, blé poulard, farine de petit épeautre et de sarrasin,

Vente de légumineuses bio (pois chiches, lentilles vertes et roses).

Elle transforme à la ferme ses récoltes issues de l’agriculture biologique (Certification par FR-BIO-16 (QUALISUD)

Moulin à vent de Montbrun Lauragais et moulin à meule de pierre de type Astrié,

Presse à huile artisanale extraction de l’huile à froid puis décantation.

POURQUOI BIOGRANETA ?

Ils ont le privilège de semer des petites graines BIO en Occitanie, petites graines qui donneront de belles cultures qu’ils transforment par la suite en farines, huiles et pâtes BIO. En occitan, petite graine se dit GRANETA.

POURQUOI CHIAROSCURO ?

Une partie de leurs terres se trouve dans le lieu dit Clara et l’autre dans le lieu dit Negretis (noir, sombre), ils ont eu donc l’idée de dénommer leur exploitation EARL CHIAROSCURO (en italien, clair-obscur se dit chiaroscuro). C’est également un courant artistique (Caravage). .

Lieu-dit Peres Crouzats BIOGRANETA Montbrun-Lauragais 31450 Haute-Garonne Occitanie earl.chiaroscuro@gmail.com

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English :

The BIOGRANETA EARL CHIAROSCURO farm sows, harvests and processes organic cereals and oilseeds on a 100-hectare site in the Lauragais region.

L’événement DE FERME EN FERME 2026 30 BIOGRANETA Montbrun-Lauragais a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE