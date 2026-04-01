DE FERME EN FERME 2026 31 EQUI’RELATION Beauville

Beauville

DE FERME EN FERME 2026 31 EQUI’RELATION

EQUI’RELATION Beauville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

n créant Equi’Relation en 2016, j’ai souhaité offrir un espace propice à la détente, à l’apaisement et à la reconnexion à soi-même en douceur !

Ici, on marche, on respire, on court, on joue, on interagit… afin d’être plus près du vivant.

Alors venez découvrir la magie de la connexion à l’animal.

Que ce soit pour

aller vers un mieux-être

gagner en confiance en soi

améliorer sa capacité à communiquer

mieux réguler ses émotions

développer l’intuition et le ressenti

apprendre à lâcher prise…

ou tout simplement pour vivre un moment agréable et ressourçant, vous êtes les bienvenus !

Mes animaux et moi serons très heureux de vous accueillir de façon ponctuelle ou plus régulière selon vos envies.

Ici, chaque rencontre est une invitation à se recentrer, à s’écouter et à avancer à son propre rythme.

Les poneys, véritables miroirs de notre être intérieur, nous invitent à mieux nous comprendre, à développer notre confiance et à cultiver une relation plus juste et sincère avec nous-mêmes et les autres. Au-delà des chevaux, d’autres compagnons cochons Kune-Kune, brebis, poules, chats et chien participent à cette expérience unique.

À travers cette connexion profonde, nous apprenons à lâcher prise et à accueillir pleinement l’instant présent.

Avec douceur, bienveillance et sans jugement, je vous accompagne sur tout un processus de transformation dans cette aventure où l’animal, véritable médiateur, devient un guide vers plus de sérénité et d’équilibre.

Rencontrer le Cheval dans toutes ses dimensions, créer le lien, c’est aussi s’ouvrir à une relation authentique qui nous transforme et nous élève.

Je crois que chaque personne possède déjà en elle les ressources nécessaires pour évoluer et s’épanouir. Notre rôle est de vous guider vers votre essence véritable et votre potentiel.

Equi’Relation, c’est être en harmonie avec Soi-M’Aime.

Au plaisir de vous rencontrer! .

EQUI’RELATION Beauville 31460 Haute-Garonne Occitanie equi.relation@gmail.com

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English :

n creating Equi’Relation in 2016, I wanted to offer a space conducive to relaxation, soothing and gentle reconnection with oneself!

Here, we walk, breathe, run, play, interact… to get closer to the living.

Come and discover the magic of connecting with animals.

L’événement DE FERME EN FERME 2026 31 EQUI’RELATION Beauville a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE